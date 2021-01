Politie: dood gevonden honden in Limburgs bos zijn met geweld verdronken

Chantal (27) werd tijdens Kerstmis afgeslacht: ‘Ooggetuige zei dat hij een beest had gezien’

12 januari Ze had de vriezer vol ijstaarten gezet en haar jurk alvast klaar gehangen. Maar Chantal de Vries (27) uit Almelo zou Kerstmis niet vieren met haar ouders en twee broers. In de kerstnacht van 2019 werd ze bij een appartement aan de Hampshire in Hengelo vermoord door Wim V., die dinsdagmiddag in Almelo wegens moord een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs met dwangverpleging tegen zich hoorde eisen.