Politie en politiek vol ongeloof over ‘grapjes’ dancefestival: ‘Dijksma moet vergunning herzien’

In de communicatie van Smeerboel wordt veelal met een knipoog verwezen naar het slikken en snuiven van harddrugs op het festival. Zo was er deze week fictieve timetable te zien waarop er ruimte was gemaakt voor xtc. Eerder hintte de organisatie naar de mogelijkheid om harddrugs te snuiven op de toiletten en waren er in de nieuwsbrief referenties naar ketamine en cocaïne. Verslavingsdeskundigen vinden dit ongepast, omdat bezoekers hierdoor sneller geneigd zijn om te denken dat harddrugs bij een festivalervaring hoort. In alle gevallen gaat het nadrukkelijk om een grap. ‘Over smaak valt te twisten als het om grappen gaat, maar het promoten van drugs is iets heel anders’, reageert de organisatie in een openbare verklaring.

Lokale fracties vinden dat hier wél sprake van is en willen dat Dijksma in gesprek gaat met Smeerboel. ,,Schokkend dat je aan de ene kant een zero tolerance beleid voert en aan de andere kant grappen maakt en daarmee drugsbruik wel degelijk normaliseert en stimuleert”, reageert ChristenUnie op de verwijderde berichten. De VVD pleit voor een stevige tik op de vingers. ,,Het gaat te ver om illegale praktijken met zulke smakeloze grappen te promoten. Smeerboel moet laten zien dat het de gezondheid van de bezoeker serieus neemt.” Volgens de PvdA heeft het Utrechtse festijn een punt dat er een ‘zekere hypocrisie hangt rond het onderwerp drugs’. ,,Maar dit soort grappen zijn heel onwenselijk, omdat ze drugsgebruik normaliseren.”

‘Direct ingrijpen’

Bij de politie zijn ze nog feller van toon. ,,Direct ingrijpen en komend jaar sowieso geen vergunning. Daarmee geef je direct een signaal af naar andere organisatoren”, trekt Xander Simonis van politiebond ANPV fel van leer. Collega-voorzitter Jan Struijs van de NPB pleit voor een strafrechtelijk en bestuurlijk onderzoek. ,,Het promoten van harddrugs is strafbaar en daarmee een verdienmodel voor de georganiseerde misdaad. Dit moeten we nooit tolereren. Snel onderzoeken dus, en zo nodig ingrijpen.”

Wim Groeneweg, voormalig burgemeester en nu voorman van politiebond ACP, vindt het te ver gaan om direct de vergunning af te pakken. ,,Er moeten wel stevige nieuwe afspraken komen. Het gaat daar in Utrecht nu wel erg losjes. Ik zou als burgemeester echt een strakke lijn trekken.” In zijn tijd als burgemeester heeft Groeneweg te maken gehad met een drugsdode op een festival. ,,Dat had enorme impact, en was voor mij reden om opnieuw harde regels te stellen in de vergunning. Hier moeten we nooit lacherig over doen.”

Meedogenloze criminaliteit

Over veel dingen moet je echter een grap kunnen maken, vinden ze bij Smeerboel. Oók over drugs. ‘We houden van een directe aanpak en schuwen onderwerpen niet die in onze samenleving spelen, zelfs als anderen ze liever vermijden’, zo reageert de organisatie op alle kritieken. ‘Soms zijn we serieus, maar meestal met een knipoog. Het is altijd overduidelijk dat het om humor gaat. Wij geloven namelijk niet in het negeren van bepaalde onderwerpen.’ In het statement benadrukken ze dat ze ‘op geen enkele manier drugs promoten’.

Koen Simmers, hoofdbestuurder van de NPB, krijgt in zijn dagelijks werk veel te maken met het leed dat drugs veroorzaken. Hij gelooft zijn ogen niet. ,,Ik ken genoeg medische situaties waar zelfs mensen overleden zijn door epileptische aanvallen of oververhitting. Het is allemaal niet zo onschuldig en risicoloos.” Simmers erkent dat het inderdaad ‘naïef is om te denken dat drugsgebruik niet op festivals gebeurt ,,Maar er is een verschil tussen promoten, want dat is dit, en er in gesloten kring een grapje over maken. Dat is ernstig, het is niet normaal en er schuilt een enorme wereld aan meedogenloze, bikkelharde criminaliteit schuil.”

Krampachtigheid

Ook in politiek Den Haag kunnen ze niet lachen om de foto. ‘Drugsgebruik is niet normaal en past niet bij een gezonde leefstijl’, reageert staatssecretaris Maarten van Ooijen op X. ‘Berichten zoals deze versterken het idee dat drugsgebruik normaal is, terwijl de overgrote meerderheid in Nederland niet gebruikt.’

Tegelijkertijd moeten we ook waken voor krampachtigheid, zeggen ze in Utrecht. ,,Het is raar dat we het wel normaal vinden om grappen te maken over alcohol, maar dat er zo verontwaardigd wordt gereageerd over een grap over xtc”, zegt fractievoorzitter Ruud Maas van Volt. Wel is hij nadrukkelijk tegen het promoten van drugs ‘zoals dat hier het geval lijkt’. D66 stelt op zijn beurt dat ‘we door de berichten niet in de kramp moeten schieten, er moet juist meer over dit onderwerp worden gesproken’. ,,Smeerboel jaagt die discussie nu aan, maar moet oppassen dat ze haar doel niet voorbijschiet”, voegt fractievoorzitter Maarten Koning daar aan toe.

Taboe op drugs

GroenLinks zegt de mening van Smeerboel te delen dat er een taboe rust op het bespreken van drugs. ,,En dat helpt écht niet bij het voorkomen van overmatig drugsgebruik”, reageert Mahaar Fattal. Zo huurt Smeerboel volgens haar al de services in van Unity, een voorlichtingsbureau over drugs en alcohol. ,,Hoe groot is de rol die Unity daar speelt en kunnen we dat uitbreiden? En kunnen we voorlichting op meer festivals verplichten? Dát is effectief om een gezonde, veilige drugscultuur te creëeren”, meent Fattal.

Voor de evenementenbranche is het belangrijk te onderkennen dat drugsgebruik in de maatschappij voorkomt. ,,Juist om veilig en gezond uitgaan te begeleiden. Dat betekent bij evenementen werk bij de entree, werk bij de EHBO en het begeleiden van alcoholgebruikers en eventueel drugsgebruikers in hun sociale gedrag en bij verstoring van de openbare orde. Ook dit festival Smeerboel is daar al jarenlang goed mee bezig”, stelt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers. ,,Het maken van grappen, zoals hier, hoort formeel bij vrije meningsuiting en lijkt te passen bij de meerjarige communicatiewijze van dit festival.”

Smeerboel vindt aanstaande zaterdag plaats in Grasweide Papendorp in Utrecht. Er komen circa 10.000 bezoekers op af.

