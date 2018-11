Politie Friesland onderzoekt ernstige mishandeling

Nederland werd zeearend en kraanvogel rijker, maar ortolaan en klapekster armer

0:27 Nederland heeft er in de afgelopen veertig jaar opvallende nieuwe vogels bijgekregen, zoals de zeearend en de kraanvogel. Maar er zijn ook soorten voorgoed verdwenen. Voorbeelden daarvan zijn de ortolaan, de duinpieper en de klapekster. Dat staat in de nieuwe Vogelatlas van Nederland, die minister Carola Schouten (Natuur) zaterdag in Apeldoorn in ontvangst neemt.