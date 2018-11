Politie gaat graven naar al 26 jaar vermiste Willeke Dost

De politie en het Openbaar Ministerie hebben besloten in het Drentse Koekange te gaan graven in verband met de vermissing van Willeke Dost. In de afgelopen dagen kwam dit onderzoek veelvuldig in de media. Het streven is om binnen een week het onderzoek in de grond te starten.

Onlangs werd bekend dat de politie ruim een jaar geleden een rapport ontving van stichting Signi Zoekhonden. Daarin wordt gemeld dat onderzoek met drie honden én een radar uitwees dat er een concrete plek is waar mogelijk menselijke resten liggen, anderhalf tot twee meter onder het grondoppervlak. De politie besloot niets te doen met de informatie.

Zere been

Dat was tegen het zere been van twee mannen die zich al jaren inzetten voor de zoektocht naar Willeke, die 15 was toen ze verdween. Jan Huzen en Ab Bruintjes wilden zelf de schop in de grond steken. Bruintjes laat nu tegenover de regionale omroep RTV Drenthe weten ‘opgelucht‘ te zijn dat het nu toch gaat gebeuren. Ook Jan Huzen is erg blij met het besluit van de politie, laat hij in een reactie weten. ,,Dit is supergoed, wij zijn heel erg blij.” Huzen zegt dat de politie heeft beloofd dat ze nauw betrokken worden bij de graafplannen. ,,Donderdag wordt er een planning gemaakt. Er moet ontzettend veel geregeld worden, er komt veel bij kijken. Waarschijnlijk kan het graven ergens begin volgende week plaatsvinden, verwacht ik.”

Willeke Dost verdween 26 jaar geleden. In al die jaren is er door politie en Openbaar Ministerie naar eigen zeggen intensief onderzoek verricht om deze vermissing op te lossen. Zo werd in 2010 nog in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), een grootschalig onderzoek uitgevoerd op haar voormalige woonadres. Hierbij werd gebruik gemaakt van een grondradar, graafmachine, archeoloog en speurhonden. Helaas leverde dit niets op.

Doel

De politie en Openbaar Ministerie laten in een verklaring weten dat het streven is om binnen een week te gaan graven. ‘We begrijpen en waarderen de betrokkenheid van mensen. We hebben immers een gezamenlijk doel. Een antwoord op de vraag wat er is gebeurd met Willeke Dost‘, aldus de verklaring.

De politie vraagt mensen wel om niet naar de plek te komen waar gegraven zal worden en ‘het onderzoek van de politie af te wachten‘. Het is van het grootste belang dat mensen niet zelf aan de slag gaan, omdat mogelijk bewijs dan verloren kan gaan.