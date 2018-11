Politie gaat maandag graven in Koekange in verband met verdwijning Willeke Dost

Willeke Dost had een dramatisch leven. Haar beide ouders kwamen om bij een verkeersongeluk toen ze nog geen jaar oud was. Ze kwam terecht bij familie, pleegouders en verschillende opvangtehuizen. Ze verdween spoorloos in januari 1992. Vanwege haar verdwijning hield de politie meerdere malen zoek- en graafacties. Zo werd in 2010 op hetzelfde perceel, maar op een andere plaats, al eens uitgebreid gezocht. Daar werden toen geen aanwijzingen gevonden. De grond waar nu gegraven gaat worden, ligt daarbij in de buurt. In 2013 is de verdwijning van Willeke Dost in handen gekomen van het coldcaseteam.