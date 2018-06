Politie gaat mensen die aangifte doen beter beschermen tegen wraakacties

Agenten moeten gaan inschatten hoe groot de kans is op intimidatie of zelfs vergelding. Politie en Justitie kunnen in zo'n geval adresgegevens van het slachtoffer afschermen of de verdachte een contactverbod opleggen. Als het slachtoffer minderjarig is of wanneer sprake is van huiselijke geweld wordt altijd extra bescherming aangeboden. De politie erkent dat 'in tijden van drukte' de aandacht voor het slachtoffer er nog wel eens bij inschoot.