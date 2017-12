Politie gaat op huisbezoek bij honderden vuurwerkverdachten

video Duikers ingezet bij zoektocht naar vermiste Remon in Leeuwarden

15:50 In de zoektocht naar de vermiste Remon Bruinsma (18) in Leeuwarden zijn vanmiddag duikers opgeroepen voor nader onderzoek in de grachten van de stad. Ze gingen het water in bij schouwburg De Harmonie, maar vonden uiteindelijk niks.