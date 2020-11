Politie geeft foto van poederbrieven vrij, met afzender uit Den Haag

BV de Liefde Jasmijn baalt dat ze single is: ‘Door dat hele corona is het moeilijk om te daten’

17 november In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Jasmijn (29) heeft geen idee of haar volgende partner een man of vrouw zal zijn. Wat ze wel weet is dat ze kinderen wil.