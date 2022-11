Politie grijpt in bij actie tegen Zwarte Piet in raadszaal Emmen

De politie heeft vanmiddag ingegrepen bij een actie tegen Zwarte Piet in de raadszaal van de gemeente Emmen. Agenten namen een aantal van de actievoerders mee de zaal uit. Dat is te zien op een livestream van Extinction Rebellion, die de actie heeft opgeëist.

De betogers verstoorden rond 15.00 uur de raadsvergadering en gaven aan dat ze niet wilden vertrekken voordat Emmen het uiterlijk van de pieten bij de intocht van Sinterklaas aanpast. Ze hadden een rood spandoek bij zich met daarop in witte letters: ‘Geen Zwarte Piet! Ook Emmen niet!’ ‘Met een sit-in tijdens de raadsvergadering confronteren de actievoerders de lokale politiek en eisen dat de gemeente Emmen, als een van de laatste in Nederland, afstand doet van Zwarte Piet’, staat in een verklaring van de actiegroep.

De actie was van Extinction Rebellion, die zich solidair toont met de antiracismebeweging en hiermee de acties van Kick Out Zwarte Piet steunt. Eerder riep de burgemeester de actievoerders op te vertrekken. Toen ze dat niet deden, werd de politie opgeroepen. ‘Deze actie was niet aangekondigd’, staat in een statement van de gemeente. ‘De burgemeester heeft de groep alle ruimte gegeven om hun verhaal te doen en gevraagd of ze daarna de raadszaal wilden verlaten, zodat de raadsvergadering voortgezet kon worden. De actiegroep weigerde dit en bleef zitten. Om de raadsvergadering voort te kunnen zetten, heeft de gemeente de politie gevraagd om te helpen bij het verwijderen van de actiegroep.’

Voorafgaand aan de ontruiming verlieten alle raadsleden rond 16.30 uur de zaal, zo was te zien op een livestream. Vlak erna kwam de politie binnen, die de betogers kenbaar maakte dat ze zijn aangehouden.

Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten dat er geen subsidie wordt verleend aan ‘sinterklaascomités of activiteiten waar Zwarte Piet bij betrokken is’. ,,Met de sinterklaascomités zijn we in gesprek over het uiterlijk van de pieten. Wij geven daarmee ruimte aan alle meningen.”