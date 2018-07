Politie haalt beschonken steward van boord

Schoolklas getuige van mishande­ling juf: 'Dader sloeg gelijk en is zoek'

14:03 Een hele schoolklas is er gisteren in Emmen getuige van geweest hoe hun juf is mishandeld. Het 'laffe' incident waarbij de juf een harde stomp in haar buik kreeg, gebeurde in het bijzijn van dertig jonge kinderen. ,,De dader ging niet eens het gesprek aan, maar sloeg gelijk.''