Politie haalt door kroongetuige Nabil B. verwijderde chatgesprekken terug

De Amsterdamse rechtbank heeft vrijdag besloten dat de advocaten van de verdachten in het Marengo-proces inzage krijgen in de iPhone van kroongetuige Nabil B . Inmiddels is duidelijk dat de politie door de kroongetuige verwijderde chatgesprekken heeft kunnen terughalen. Ook zocht de kroongetuige op Facebook naar personen over wie hij belastend had verklaard.

Om de iPhone van de kroongetuige is veel te doen. Nadat hij in de zomer van 2019 moest toegeven dat hij in het geheim een versleutelde telefoon in zijn cel had gehad, verklaarde de kroongetuige - terwijl hij onder ede stond - steeds dat hij geen andere telefoons had gehad. Door een interview van zijn voormalige advocaat met deze nieuwssite kwam aan het licht dat de kroongetuige in zijn cel óók de beschikking had over een iPhone. De kroongetuige en zijn advocaten hebben tot aan de Hoge Raad geprocedeerd om te voorkomen dat de inhoud van de telefoon aan het dossier zou worden gevoegd.

Inmiddels blijkt, uit nieuwe proces-verbalen die onlangs aan het dossier zijn gevoegd, dat Nabil veelal contact had met zijn vriendin en met een van zijn broers en een van zijn zussen. Uit de verstuurde WhatsApp-berichten blijkt dat Nabil in het najaar van 2017 twijfelde of hij door zou gaan met het kroongetuigetraject. ‘Het is dubbel. Aan de ene kant wil ik heel graag stoppen. Andere kant lastig.’ Ook lijkt het erop dat hij zich onder druk gezet voelde door justitie om een deal te tekenen. ‘OM laat mij serverberichten zien die geen zuivere koffie zijn. Zodat ik sneller ja zeg.’

‘Als hem iets zou overkomen’

Wat uit de nieuwe stukken ook blijkt is dat de kroongetuige in een besloten zitting bij de rechtbank heeft aangegeven dat de inhoud van de telefoon pas beschikbaar mag komen als hem ‘iets zou overkomen’. ‘Als er iets met hem zou gebeuren, dan zou zijn advocaat via zijn familie de beschikking krijgen over de pincode van de telefoon en op die manier zou de advocaat dan kennis kunnen nemen van de daarop aanwezige informatie’, valt er te lezen. De kroongetuige had tegen de rechters in het Marengo-proces juist aangegeven dat hij de telefoon bij justitie had willen inleveren, omdat de inhoud zijn verklaringen zou ondersteunen.

Dat is opvallend, omdat volgens het proces-verbaal de aangetroffen chatgesprekken van Nabil en zijn vriendin en familieleden bestonden uit ‘voornamelijk verwijderde berichten welke middels het uitleesprogramma terug gehaald waren’. Ongeveer 220 van die berichten werden een maand geleden al gevoegd in het dossier. ‘Ik kan heeeeel veeeel flikken naar justitie’, schreef Nabil onder meer aan zijn vriendin. Een aantal advocaten had gevraagd om de volledige inhoud van de iPhone aan het dossier te voegen. De rechtbank heeft besloten dat zij inzage kunnen krijgen, wat betekent dat zij op een politiebureau via een laptop een en ander mogen inkijken.

Actief gezocht op Facebook

Uit de nieuwe documenten blijkt ook dat de kroongetuige actief op Facebook heeft gezocht naar personen over wie hij belastende verklaringen heeft afgelegd. Het gaat dan om personen die een safehouse ter beschikking hebben gesteld rondom de moord op Ranko Scekic. Ook zocht hij het Facebook-profiel van een corrupte Utrechtse hoofdagent die volgens de kroongetuige informatie aan hem verkocht.

Het Marengo-proces gaat komende woensdag weer verder met de inhoudelijke behandeling. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zal dan weer aanwezig zijn in de beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp.

