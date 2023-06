Politie haalt foute seksklanten uit anonimiteit met nep-seksadvertenties en lokwoning

Brandweer­man­nen vinden na alarm medewerker in kruipruim­te: ‘Hij begreep niets van alle commotie’

Aan de Esdoorn in het Gelderse Duiven is maandagavond veel opschudding ontstaan na een melding. Een bewoner sloeg alarm omdat hij een medewerker die zich onder zijn woning bevond in de kruipruimte niet meer kon bereiken.