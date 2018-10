Politie had verdachten aanslag Panorama al in vizier

Justitie denkt dat drie mannen die gelieerd zijn aan motorbende Caloh Wagoh verantwoordelijk zijn voor de aanslag met de anti-tankraket.



Volgens justitie was de Amsterdamse crimineel Richard Z. belangrijk bij de voorbereiding. Z. (42), die een lange criminele staat van dienst heeft, is de president van de Woerdense afdeling van motorclub Caloh Wagoh.



Kort voor de aanslag kregen de opsporingsdiensten informatie binnen dat Richard Z. samen met anderen een ernstig misdrijf zou voorbereiden, in de omgeving van station Sloterdijk.



De informatie over het op handen zijnde misdrijf was afkomstig uit een ander politieonderzoek, dat al langer liep. In dat onderzoek luisterde de recherche een telefoon af die in gebruik was bij Richard Z. Zo werd een gesprek opgevangen waarin Z. leek te bespreken hoe iemand het snelst kon wegkomen vanuit het kantoorgebied bij station Sloterdijk. Mogelijk kreeg de politie ook via andere weg een tip dat er iets zou gebeuren.



Die informatie was niet zó concreet dat bij de politie het vermoeden ontstond dat het gebouw aan de Teleportboulevard doelwit zou zijn. Ten tijde van de beschieting werd die plek niet extra in de gaten gehouden.

Afluisteren

De informatie over het op handen zijnde misdrijf was afkomstig uit een ander politieonderzoek, dat al langer liep. In dat onderzoek luisterde de recherche een telefoon af die in gebruik was bij Richard Z. Zo werd een gesprek opgevangen waarin Z. onder andere leek te bespreken hoe iemand het beste kon wegkomen vanuit het kantoorgebied bij station Sloterdijk. Mogelijk kreeg de politie ook via andere weg een tip dat er iets zou gebeuren..



Op het moment dat de raket werd afgevuurd was Z. aantoonbaar niet in de buurt. Justitie denkt dat Z. de aanslag voorbereidde, maar dat de Caloh Wagoh-lid John P. (45) de schutter was, met hulp van Mike van den B. (25).



De auto van Van den B. is rond de tijd van de raketbeschieting in de buurt gezien. Op de raketwerper is dna van P. gevonden. Op camerabeelden was te zien dat één dader heel groot was, terwijl zijn metgezeld beduidend kleiner is. Mike van den B. is bijna twee meter, John P. ruim een kop kleiner.



Beide mannen ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. De advocaat van P., Lotte Bögemann, gaat er vanuit dat haar cliënt snel weer op vrije voeten is: "Het bewijs van justitie is onvoldoende om betrokkenheid van mijn cliënt vast te stellen."

In de gaten

De middag voor de raketbeschieting hield een observatieteam van de politie Richard Z. al in de gaten. Dat team zag de auto van Z. en twee mannen bij het gebouw aan de Teleportboulevard. Justitie denkt dat Z. samen met medeverdachte Mike van den B. een voorverkenning hield, iets dat zij zelf ontkennen..



Justitie vindt het bovendien verdacht dat Z. na de beschieting in een telefoongesprek zei: 'Pappie heeft zijn ding gedaan.' Richard Z. ontkent iets met de zaak te maken te hebben.



Over het motief voor de beschieting is nog altijd weinig bekend. Niet onomstotelijk is vastgesteld dat de redactie van Panorama doelwit was van de beschieting. Hoewel ook andere bedrijven in het kantoorpand huizen, ligt Panorama als doelwit het meest voor de hand: het publiceert geregeld verhalen over, bijvoorbeeld, de vete in de Amsterdam-Utrechtse onderwereld.



Leden van motorclub Caloh Wagoh worden door justitie in verband gebracht met ernstige geweldsmisdrijven, waaronder zeker één liquidatie in de slepende onderwereldvete tussen groepen Amsterdamse en Utrechtse criminelen.

Volledig scherm Kogelgaten in een raam van een kantoorpand. © ANP