Politie hekelt gefrustreerde bestuurders na ernstig ongeluk: ‘Iemand vocht voor zijn leven’

Het ongeluk was behoorlijk ernstig, schrijven de agenten. ‘Er zat iemand bekneld in zijn voertuig die aan het vechten was voor zijn leven. Een stukje begrip van de medeweggebruikers is dan ook wel op zijn plaats.’



Je kan ook omdenken, vindt de politie. ‘In plaats van uw frustratie te uiten over de diverse wegafsluitingen. U bent tenminste nog wél onderweg naar huis, enkel met een omweg.’ En onderaan het berichtje schrijft de politie met een hashtag: doe's lief.



Het bericht werd in korte tijd veelvuldig gedeeld en geliket. In de reacties is er vooral steun voor de politie. ‘Mooi gesproken en dankbaar voor de inzet die jullie doen. Ik rij liever om dan met de gedachten dat iemand zijn leven gered wordt’, schrijft Chantal Plantjé. Isabella van Dijk-Verdoorn reageert met: ‘Mijn man kwam later thuis, maar hij kwam wel thuis. Die minuten zijn niets, want ons leven is niet overhoopgegooid.’