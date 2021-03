Politie houdt man (30) aan voor betrokkenheid bij vergismoord op Nijmeegse klusjesman

Trage reactie van artsen kostte Mies (11) bijna het leven: ‘Pak mijn lieve jongen niet af’

5 maart „We gaan nú opereren. Anders zitten we morgen met een dood kind.” Moeder Jorie staat aan zijn bed in shock. Haar zoon Mies, net 8 jaar oud, is in paniek. Gaat hij dood? Het loopt ‘goed’ af. Maar drie jaar later heeft Mies ptss en is nog steeds bang om niet meer wakker te worden.