Politie: identiteit tweede verdachte bedreiging Wilders nog onbekend

video ‘Omgeslagen roeiboot’ op Rijn blijft raadsel

13:02 Het blijft vooralsnog een raadsel wat drie getuigen gistermiddag hebben gezien op de Nederrijn bij Wageningen. Het leek erop of er een roeiboot met mensen aan boord omsloeg, maar ondanks een urenlange zoektocht op het water is er niets gevonden. Toch denken politie en brandweer in Wageningen niet dat de melding een grap is geweest. Bij beide instanties is daarover vandaag geen twijfel.