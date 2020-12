Politie in Friesland bekogeld met stenen, vuurwerk en bierflesjes, brandjes in Groningen en Drenthe

Groningen en Drenthe

In meerdere plaatsen in Drenthe en Groningen is het afgelopen nacht onrustig geweest. In Emmen, Opende, Marum, Nieuwe Pekela, Appingedam en Delfzijl werden autobanden, hout en afval in brand gestoken, meldt Dagblad van het Noorden .

In Hoogersmilde kwam de Mobiele Eenheid (ME) in actie tegen een groep van ongeveer dertig jongeren. Ze stond op de Drostenlaan rond een auto die in brand was gestoken en overtraden zo het samenscholingsverbod. Het was de hele avond en nacht al onrustig in het dorp. Er werden meerdere brandjes gesticht, een sloopcaravan ging in vlammen op. Omdat de groep weigerde te vertrekken en zich tegen de politie keerde - er werd met vuurwerk gegooid - schakelde de politie de ME in. Volgens een getuige zijn er enige aanhoudingen verricht. Een politiebusje raakte beschadigd.