Politie kondigt staking aan bij coronademonstratie Amsterdam: ‘Loyaliteit wordt misbruikt’

De politiebonden roepen de dienstdoende agenten, inclusief de ME, op om voor en tijdens de demonstratie een paar uur het werk neer te leggen. ,,Medewerkers van de politie lopen op hun tandvlees”, vertelt Maarten Brink, woordvoerder van het Landelijk Actiecentrum Politiebonden. ,,De werkdruk loopt de pan uit, en de capaciteit is te laag. Daarbij neemt het geweld tegen politieagenten alsmaar toe, en ontbreekt er waardering uit de politiek. Het water komt aan de lippen.”

Met een aantal acties met de naam Wake-up Call 2022 willen de politiebonden aandacht roepen voor de structurele problemen in de politie. De eerste actie vond plaats in Ter Apel, nu zetten ze het voort in Amsterdam. ,,We willen druk zetten op de politieke ketel”, aldus Brink. ,,Er wordt door het nieuwe kabinet behoorlijk bezuinigd op de politie, en dat is natuurlijk van de zotten. Er is nu zo veel druk, er moet juist geld bij komen. De loyaliteit onder politieagenten is ontzettend hoog, en dat wordt nu misbruikt. Dat is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, maar het raakt ook je privéleven als je zoveel extra moet werken.”

Quote Als de stad in brand staat, dan moeten we er gewoon zijn. Dat weten we zelf ook Maarten Brink, Landelijk Actiecentrum Politiebonden

Centraal bij de actie staan de opkomende cao-onderhandelingen, legt Brink uit. ,,Op Oudjaar eindigt de huidige cao, en wordt het dus tijd voor nieuwe onderhandelingen. De precieze inzet moeten we nog met de vakbonden overleggen, maar we willen ons in ieder geval hard maken voor vier thema's: het verhogen van de capaciteit, het verhogen van veiligheid onder politieagenten, een goede verbetering van inkomen en meer investering in opleiding van zowel nieuwe agenten als agenten die al in dienst zijn. Laat de actie een prikkel zijn om snel en goed te onderhandelen.”

Politieke keuze

Wat er moet gebeuren met de demonstratie, dat ligt bij burgemeester Femke Halsema, benadrukt Brink. ,,Wij hebben gebruik gemaakt van ons recht om actie te voeren, en wat daarmee gaat gebeuren is een politiek-bestuurlijke keuze. De gemeente kan besluiten dat ze de veiligheid niet meer kunnen garanderen en dus de protestmars te verbieden, maar er kan ook een kort geding aangespannen worden tegen onze actie. Dat ligt bij de gemeente.”

,,Wij noemen het geen staking maar actie voeren, want staken kan bij de politie niet”, voegt Brink nog toe. ,,Als de stad in brand staat, dan moeten we er gewoon zijn. Dat weten we zelf ook. We hopen dat deze actie een wake-up call kan zijn voor een eventuele nieuwe minister van Justitie en Veiligheid.”

