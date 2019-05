Politie krijgt 16 tips dode man en vrouw op Brunssummerheide

column Britse royals zien eruit alsof ze het kind eruit hebben geniést

6:00 Nadat het Engelse volk dagenlang nagelbijtend bij de televisie had gezeten, was het maandag eindelijk zover: prins Harry kondigde aan dat zijn vrouw Meghan was bevallen van een gezonde zoon. Nog helemaal hyper van de gebeurtenis stond Harry de pers te woord; moeder en kind maakten het goed. En waar vrouwen allemaal toe in staat waren, dat ging Harry’s voorstellingsvermogen te boven, zo ratelde hij.