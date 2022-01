Politie maakt einde aan groot illegaal feest met honderden mensen, drie aanhoudingen

VideoDe politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een groot illegaal feest in het Gelderse Rijswijk. Daar waren vele honderden mensen uit binnen- en buitenland al sinds vrijdagavond feest aan het vieren. Er zijn drie aanhoudingen verricht. De politie was met honderden agenten naar het terrein gegaan en ook de Mobiele Eenheid was aanwezig.

Het feest begon nieuwjaarsnacht rond 22.00 uur in meerdere loodsen van een oude steenfabriek. Grote groepen auto's en busjes, veel met Franse en Belgisch kentekens, reden over de dijk naar het terrein. Anderen renden door de weilanden naar de fabriek in de uiterwaarden van de Nederrijn. De eerste meldingen erover kwamen na middernacht binnen.

De gewaarschuwde politie was te laat om de feestgangers nog te kunnen tegenhouden en besloot daarna niet in te grijpen. Volgens een woordvoerster omdat het terrein erg moeilijk begaanbaar is, het er extreem donker is en politiemensen bovendien ook elders nodig waren. De politie wil het feest zaterdagmiddag zonder geweld beëindigen en hoopt dat de feestgangers uit zichzelf vertrekken.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm Met een shovel voorop meldt zich een heel peloton politievoertuigen bij de plek waar nog steeds een illegale raveparty bezig is in Rijswijk. Een ontruiming lijkt in voorbereiding. © Persbureau Heitink

Shovel

Rond 15.30 uur kwam een heel peloton politievoertuigen, aangevoerd door een shovel, aanrijden bij de locatie. ook de Mobiele Eenheid (ME) is aanwezig. De kennelijke bedoeling is om alsnog een einde te maken aan de illegale rave.

Op het gemeentelijke Twitterkanaal zegt burgemeester Josan Meijers van de gemeente Buren, waar Rijswijk onder valt: ‘Dit is een illegaal feest, het is dus verboden. Bovendien is het niet gepast in de coronacrisis. De maatregelen gelden voor iedereen!’

Inmiddels verlaten steeds meer bezoekers van het feest het terrein. Volgens een woordvoerder van de politie gebeurt dat rustig. ,,Tot nu toe verloopt het soepel. We hopen dat iedereen voor donker is vertrokken.” Mocht dat niet gebeuren, dan is dus de ME ter plekke om een handje toe te steken.

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Duizend feestgangers

Op het illegale feest waren naar schatting op het hoogtepunt zeker duizend feestgangers aanwezig. ,,Eindelijk weer een gewoon feestje", zegt een man uit Eersel op nieuwjaarsochtend bij de ingang van de fabriek. ,,Ik hoorde van een vriend hier uit de buurt dat hier feest is.”

Op dat moment is de sfeer in de oude hallen ontspannen. Veel partygangers hangen rond op het terrein. ,,We wisten dagen geleden al dat er een feest zou komen, maar niet waar. Een paar uur van tevoren kregen we de locatie door", zegt een man uit Brabant, die net als andere aanwezigen niet zijn naam wil noemen. Op het terrein en op de dijk staan lange rijen met campers en personenauto’s die af en aan rijden.

Wind stond gunstig

Omwonenden zeggen niet veel last te hebben gehad van het feest. ,,De wind stond gunstig, naar de rivier”, vertelt een mevrouw die verderop aan de dijk woont. Ze keurt het feest af. ,,Ik heb vanwege de coronamaatregelen oud en nieuw met maar een paar mensen gevierd. En daar staan ze met honderden bij elkaar.”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. ,,Het feest kwam voor ons totaal onverwacht", zegt burgemeester Josan Meijers van gemeente Buren. ,,Ingrijpen was moeilijk voor politie om meerdere redenen. Onder meer lastig terrein en erg donker.” Ze is wel blij dat het vrij ordentelijk is verlopen. ,,Maar het blijft een illegaal feest. Er was geen toestemming. Dat kan niet. Normaal al niet en onder de coronaregels al helemaal niet.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Illegaal feest in Rijswijk. © Persbureau Heitink