Politie: Man beroofd tijdens epileptische aanval

Tijdelijke opvang voor 1200 vluchtelin­gen op sportpark in Nijmegen

Op sportpark Winkelsteeg in Nijmegen worden vanaf half april 1200 vluchtelingen opgevangen. Het gaat om een tijdelijke noodopvang, die tot 1 november 2023 in gebruik zal zijn. Dat meldt de gemeente Nijmegen in een brief die vandaag bij omwonenden wordt bezorgd.