Politie na eerste onderzoek: ‘Gevonden botresten op de Posbank zijn afkomstig van een mens’

Hoe Bente in tien minuten tijd op afrit van snelweg ter wereld kwam: 'Ik moet nú die auto uit!'

Nog geen 24 uur geleden dachten Luca en Shannen dat het zo’n vaart niet zou lopen. Maar dat deed het wel. Bente had blijkbaar geen zin om in het ziekenhuis in Delft het levenslicht te zien en besloot op de afrit van de A13 ter wereld te komen. ,,Toen ik in de auto stapte had ik nog maar vier centimeter ontsluiting’’, blikt haar moeder terug.