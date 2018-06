'Politie niet meer vervolgen voor doodslag'

Het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter zouden alleen moeten beoordelen of de agent de geweldregels heeft geschonden, vindt de politie. Ook wil de politie een 'blauwe kamer', zoals de militaire raadkamer, die zich toelegt op strafzaken waarbij agenten zijn betrokken.



Nu worden agenten na een ernstig geweldsincident op dezelfde manier vervolgd als iedereen. ,,,En dat terwijl er geen kwade intentie is. Integendeel, want de politieman of -vrouw grijpt in om anderen of zichzelf te beschermen'', stelt de Rotterdamse politiebaas Frank Paauw, die binnen de politie over de regels op dit vlak gaat.



Voor de agent zijn de gevolgen enorm, emotioneel én maatschappelijk, hoe rechtmatig hij of zij ook heeft gehandeld. ,,Dat is oneerlijk en dat moet veranderen'', zegt Paauw.