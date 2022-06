Politie onderzoekt inbraak in flat van Donny M., verdacht van ontvoering en moord op Gino (9)

De politie doorzoekt momenteel in Geleen het gelijkvloerse appartement van Donny M. (22), die verdacht wordt van de ontvoering en moord op de 9-jarige Gino. In het (verzegelde) appartement zou zijn ingebroken.

,,We hebben geconstateerd dat het zegel aan de voordeur stuk was, we zijn nu aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd. Maar we gaan uit van een inbraak”, aldus een woordvoerder van de Politie Limburg. Hij spreekt van een ‘opmerkelijke situatie'.

Een buurman heeft verklaard dat hij dit weekend licht heeft zien branden in het appartement van de verdachte. Opvallend: ook het krantenpapier in de slaapkamer is van het raam verdwenen. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Donny M. werd op 4 juni opgepakt, drie dagen nadat Gino vermist was geraakt uit een speeltuin in Kerkrade. Dezelfde avond nog wees M. uit het nabijgelegen Geleen de politie de weg naar het lichaam van de vermiste jongen - aan de overkant van de straat in een uitgebrande woning. Sinds enkele dagen is M. ook in verdenking gesteld van het bezit en verspreiding van kinderporno.

De vermissing en dood van Gino zorgde voor emotie. Honderden mensen hielpen in eerste instantie mee zoeken. Nadat het lichaam van het jongetje was gevonden, waren er meerdere stille tochten.

Enkele duizenden mensen liepen vorige week mee in een stille tocht die werd gehouden in Maastricht voor Gino: