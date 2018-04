Politie ontslaat Amsterdamse commissaris ‘Adje Latje’ Smit

De politie heeft de Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit ontslagen ‘wegens zeer ernstig plichtsverzuim’. Smit strooide met vrijkaartjes voor voetbalwedstrijden en concerten in de Amsterdam Arena. Volgens de politie deelde hij ook vertrouwelijke politie-informatie met derden.

De roemruchte politiecommissaris Ad Smit, die jarenlang de baas was in de regio Amsterdam-Zuidoost, liet jarenlang de politie betalen voor etentjes met familie. Tussen 2009 en 2015 schafte hij op kosten van de politie honderden kaarten voor voetbalwedstrijden, concerten en andere evenementen in de Amsterdam Arena en de voormalige Heineken Music Hall aan. Ook vroeg hij organisatoren om gratis kaartjes. Hij gebruikte ze zelf en deelde ze uit aan familie, kennissen en collega’s.

Volgens de politie heeft de commissaris controlesystemen beïnvloed om ongemerkt politiebudget aan te wenden voor privégebruik. Dat blijkt uit een intern onderzoek van de politie naar de kaartjesrel, die startte nadat in mei 2016 aangifte van verduistering tegen de commissaris was gedaan. Na een eerder rijksrechercheonderzoek, dat gaat leiden tot vervolging van Smit, startte de politie nog een intern onderzoek. Dat is nu afgerond.

'Onaanvaardbaar'

Uit dit laatste onderzoek blijkt dat de commissaris politiesystemen voor privédoeleinden en vertrouwelijke informatie uit deze systemen deelde met een derde. Ook misbruikte de commissaris zijn positie om een seizoenskaart en een woning te regelen voor een persoon met wie hij – vanuit politieoogpunt ongewenst – privécontact onderhield, zo meldt de politie.

Korpschef Erik Akerboom noemt de gedragingen van de commissaris ‘op tal van punten onaanvaardbaar’. Ze leiden volgens hem tot onherroepelijk strafontslag.

In het verlengde van de zaak-Smit onderzoekt de politie of meer politiemensen de interne regels hebben overtreden. Naar aanleiding van de kaartjesrel loopt er nog een onderzoek tegen elf andere politiemensen.

'Van geen kwaad bewust'

Smit (65) gaf eerder in deze krant toe op kosten van de politie voetbalwedstrijden en concerten te hebben bezocht, maar hij 'was zich van geen kwaad bewust', aldus zijn advocaat Job Knoester. ,,Het bezoeken van wedstrijden was niet ongebruikelijk binnen de top van de politie en het Openbaar Ministerie. Smit handelde niet anders dan de mensen om hem heen, met medeweten van de politietop."