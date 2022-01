Politie Oost-Nederland heeft te maken met 21 vermissingen per dag, meesten binnen 48 uur terug

Baas is binnen de politie-eenheid Oost Nederland specialist vermiste personen. Inhoudelijk kan ze over de verdwijning van Jihad Jafo niets zeggen omdat het onderzoek nog in volle gang is. Maar ze kan wel iets zeggen over de werkwijze van de politie bij een vermissing.



„De basisregel is: de persoon moet onverwacht zijn verdwenen uit zijn of haar eigen veilige omgeving, het is onbekend waar de persoon nu is en het is in het belang van de vermiste persoon zelf dat deze gevonden wordt.”



En dat komt vaker voor dan menigeen denkt. „Binnen onze eenheid hebben we te maken met jaarlijks zo’n 7600 vermiste personen, dat komt neer op 21 meldingen per dag. Meerderjarig en minderjarig zijn daarbij in evenwicht.”