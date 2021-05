Politie pakt Amsterdammer (21) op voor serie explosies in Rotterdam, onder meer op twee Feyenoordcafés

In de nacht van dinsdag op woensdag werd bij Feyenoordcafé ‘t Haantje in Rotterdam-Lombardijen een explosief naar binnen gegooid. In de nacht van donderdag op vrijdag gooiden onbekenden een explosief door de brievenbus van Café The Hide Away in IJsselmonde. Burgemeester Ahmed Aboutaleb besloot om beide cafés voor twee weken te sluiten.

De aanslagen zorgen voor angst bij eigenaren van andere Feyenoordkroegen op Zuid. Ze willen niet met hun naam in de krant, uit angst om de volgende te zijn. ,,Er zijn in het verleden meer gekke dingen gebeurd, maar dit is echt eng”, zegt een van hen. ,,We weten niet goed wat we nu moeten doen. De boel dichtspijkeren? We zijn in elk geval op onze hoede, laat ik het zo zeggen.” Een ander: ,,Zet mijn kroeg er alsjeblieft niet in. Straks ben ik aan de beurt. Ik ben net tien maanden dicht geweest.”