Politie pakt bijna 600 voortvluchtigen dankzij nieuwe app

Ook in hoger beroep jaar cel en jeugd-tbs voor doodsteken Nick Bood (16)

20 mei De 17-jarige Yasin N. is ook in hoger beroep veroordeeld tot de maximale straf voor jeugdigen wegens het doodsteken van de 16-jarige Nick Bood in Zaandam. Hij kreeg een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Anders dan de rechtbank in Haarlem vindt het gerechtshof in Amsterdam niet dat er sprake was van voorbedachte rade (en juridisch gezien dus van moord), maar van doodslag.