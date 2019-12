Politie pakt naast zus ook vijf mannen op in zaak Taghi

De politie heeft maandagavond en dinsdagnacht bij tien invallen zes personen gearresteerd die gelinkt worden aan Ridouan Taghi. Het gaat om vijf mannen en een vrouw, zijn zus Nora (38). Zij is in Vianen opgepakt, waar veel familie van Taghi woont.

De politie doorzocht acht woningen in Amsterdam, Utrecht, Huis ter Heide en Vianen. Naast zijn zus werden vijf mannen opgepakte, in de leeftijd van 29 tot en met 45 jaar. Zij worden verdacht van vuurwapenbezit, witwassen en drugsbezit.

De recherche probeert sinds Taghi’s arrestatie maandagnacht in Dubai ook in Nederland zo veel mogelijk nieuwe informatie te verzamelen over hem en zijn organisatie.

De hoop is ook dat getuigen die tot nu toe niet durfden praten over Taghi en diens groep, dat nu wel zullen doen.

Zus Nora wordt ervan verdacht dat ze hand- en spandiensten verleende aan haar broer. Dat geldt overigens ook voor zeker één andere zus die in onderzoeken eveneens in beeld is gekomen. Het was dinsdagmorgen nog onduidelijk of ook zij onder de arrestanten is.

Celstraf in Marokko

In het Marokkaans-Nederlandse criminele milieu ligt het zeer gevoelig dat Taghi zijn zussen zou hebben ingezet. Dat wordt als een faux pas beschouwd. Taghi is een telg uit een enorm gezin, met twee broers en acht zussen. Die twee broers, Jamal (48) en Morad (31) zijn in Marokko inmiddels tot langdurige celstraffen veroordeeld voor betrokkenheid bij de organisatie. Jamal staat bekend als een soort boekhouder van de groep.

De twee broers zijn met tientallen medeverdachten gearresteerd na de blunder waardoor in november 2017 de zoon van een voorname rechter werd doodgeschoten op een terras in Marrakesh. De Amsterdamse schutters – aan wie inmiddels de doodstraf is opgelegd – wilden de Nederlands-Marokkaanse crimineel Mustapha F. liquideren. Hij is een rivaal van Taghi, en eigenaar van de luxe koffiebar La Créme waar het terras toe behoorde. Hij had op de stoel gezeten waar de zoon van de rechter net had plaatsgenomen.

Marokko twijfelt er niet aan dat Ridouan Taghi opdracht heeft gegeven voor de liquidatie in Marrakesh en heeft hem net zoals Nederland internationaal gesignaleerd.

Dat werpt de vraag op of Dubai ­Taghi aan Nederland zal uitleveren of aan Marokko – waarmee de golfstaat uitstekende banden onderhoudt. De Nederlandse autoriteiten koesteren vanwege de recente intensieve samenwerking goede hoop – ook dat de overdracht snel zal plaatsvinden.