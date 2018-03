Politie start proef met flitscamera's tegen gebruik mobieltje in de auto

Kunstenaar Rob Scholte moet alsnog postkantoor in Den Helder verlaten

12:10 De veelbesproken gehandicapte kunstenaar Rob Scholte moet alsnog het voormalig postkantoor in Den Helder ontruimen, heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. Scholte en Den Helder hebben al jaren ruzie over het pand.