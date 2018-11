Politie stopt bus van protestgroep Kick Out Zwarte Piet: ‘Afspraken niet nagekomen’

LIVE | Afgeblazen demonstra­tie Den Helder was ‘rookgor­dijn’

11:46 Over een paar uur zet Sinterklaas voet aan wal in Zaandam. De spanning stijgt, maar niet alleen voor de kinderen. De gemeente heeft allerlei maatregelen genomen om te zorgen dat de landelijke intocht zonder problemen verloopt. Door heel het land zijn protestorganisaties georganiseerd tegen Zwarte Piet, hoewel protestgroep Kick Out Zwarte Piet acties in een aantal gemeenten op het laatste moment heeft afgeblazen. Mis niks via ons liveblog.