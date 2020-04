Politie te laat naar fataal steekincident Wageningen

LIVE | Dodental in Wuhan fors naar boven bijgesteld, Amerika noteert record­sterf­te binnen 24 uur

9:34 Wuhan, de Chinese stad waar het coronavirus in december de kop opstak, heeft het aantal sterfgevallen flink bijgesteld. Er zouden bijna 1300 meer gestorven zijn dan eerder gemeld. De VS vestigt voor de derde dag op rij een triest record met 4491 doden. De sterfte onder bewoners in (onder meer) verzorgingstehuizen, is bijna verdubbeld en zorgpersoneel zit steeds vaker zelf ziek thuis. In ons liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het virus. Lees hier het vorige blog terug.