Politie toont opnieuw beelden relschoppers Amsterdam en Den Bosch

LIVE | Routekaart komt hard aan bij nachtclubs, Action weet nog niet zeker of afhalen al meteen kan

22:34 De kans is klein dat het Outbreak Management Team (OMT) eind deze week het kabinet adviseert om de avondklok op 10 februari in te trekken. Daarvoor zijn er momenteel te veel onzekerheden, zei Anja Schreijer, hoofd infectieziekten van de GGD en OMT-lid, dinsdag in de talkshow M. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.