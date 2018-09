Politie valt woning van 'hartstikke aardig' Koerdisch gezin binnen

In de woning in Huissen woont een Koerdisch gezin, zeggen bronnen uit de buurt. Vader zit in een scootmobiel. Het gezin heeft een aantal kinderen. Onduidelijk is wie er opgepakt is. Het gezin zou vorige week nog op het buurtfeest zijn geweest. Moeder had daar Koerdische hapjes meegenomen. Het gezin wordt gekenschetst als 'hartstikke aardig'.