Politie: verdachte koffer Hilversum bevat geen explosieven

De Sint Vituskerk dook iets meer dan twee weken geleden nog op in een dreigement van Islamitische Staat. Op het social medianetwerk Telegram plaatste een IS-afdeling met de naan GreenB1rds op 1 augustus een bewerkte foto waarop de kerk in brand staat. ,,Terreur is nu hier’’, meldde GreenB1rds: ,,We zijn gekomen om jullie af te slachten’’. Zulke dreigementen zijn niet uitzonderlijk. Via zijn Telegram-kanalen bedreigt de extremistische groepering continu gebouwen en evenementen in heel Europa. Of de post en de verdachte situatie van vandaag iets met elkaar te maken hebben is nog niet duidelijk.