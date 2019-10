Politie: vermijd het centrum van Leeuwarden om boerenprotest, alles staat muurvast

Er is sprake van een spontane actie, verklaart Harm Wiegersma, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond tegen De Leeuwarder Courant . Directe aanleiding was de informatiebijeenkomst van gisteren op het Provinsjehûs met gedeputeerde Johannes Kramer van de FNP (Fryske Nasjonale Partij). Hij legde uit dat de provincies niet-benutte stikstofruimte in de vergunning van boeren willen afnemen. Daarbij vielen harde woorden als ‘diefstal’ en ‘nu zit alles op slot'.

Ook in Den Bosch protesteren vrijdag boeren bij het provinciehuis, waar Provinciale Staten een debat voert over de stikstofproblemen. De boeren- en tuindersorganisatie ZLTO had opgeroepen niet met trekkers te komen. Daar had niet iedereen gehoor aan gegeven. Rond de twintig trekkers staan op een grasveld naast het provinciehuis, waar ze niet in de weg staan.