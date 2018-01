Politie vermoedt verband tussen dode in flat en schietincidenten Breda

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden in de Ahornstraat en de Hagehof in Breda twee woningen beschoten met een zwaar kaliber vuurwapen. De beschietingen gebeurden rond 2.30 uur. Niemand raakte daarbij gewond. Tevens werd niet veel later in de Ambachtenlaan een brandende auto aangetroffen. Burgemeester Paul Depla besloot daarop beide beschoten huizen te sluiten.



De politie meldt dat het onderzoek in volle gang is. ,,We vermoeden zeker een verband'', aldus een politiewoordvoerder. Het Openbaar Ministerie en de politie hopen binnenkort meer informatie over de incidenten te kunnen geven.