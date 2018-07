Politie verrast 'jonge held' na redden man uit water: 'Wij zijn zo trots'

Interview CBS-icoon Jan Latten over al die singles: zelfs sekspoppen worden normaal

10:00 Als iemand de kale cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kon vertalen naar de huiskamer, is het wel Jan Latten. De markante demograaf is net stiekem met pensioen gegaan, maar werkt gewoon door. ,,Relaties redden door sekspoppen in huis te halen, gaat hier ook gebeuren.’’