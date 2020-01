Politie verspreidt coldcasekalender onder gevangenen en tbs’ers, ook deze Brabantse zaken staan erin

Brabantse zaken

In de kalender staan deze Brabantse onopgeloste zaken. Zoals over Anoeschka Weezenbeek uit Budel-Dorplein. Ze werd dood in het water gevonden na de kermis in Budel. Of Marcel Carton die dood was geslagen in zijn woning aan de Grote Markt in Breda. En het babylijkje dat in 1998 werd gevonden naast een camping in Baarle-Nassau.