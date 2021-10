Politie vindt dode motorrijder (27) in Achterhoeks bos na tip van wandelaar

BRAAMT - Een 27-jarige man uit ’s-Heerenberg is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval in een bos bij Braamt. Hij botste vermoedelijk met zijn crossmotor tegen een boom in het bos ten westen van de Hooglandseweg. Zijn lichaam werd donderdagochtend gevonden.

Hoe het slachtoffer in het bos is terechtgekomen met zijn motor is nog onduidelijk. De Verkeers Ongevallen Analysedienst van de politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het tragische ongeval. Er zou geregeld in het bos worden gecrost.

Zandpad loopt het bos in

De overleden motorcrosser werd rond 08.00 uur aangetroffen, enkele honderden meters ten westen van de Hooglandseweg tussen Zeddam en Kilder. Ter hoogte van restaurant Mezzo (Braamts grondgebied) loopt een zandpad omhoog het bos in.



Het pad gaat over in een mountainbike route. Een wandelaar vond aanvankelijk een motor nabij deze mountainbikeroute. Hij schakelde de hulpdiensten in die het slachtoffer vonden.

De politie bezig met het onderzoek in het bos bij Braamt waar een dode motorrijder is aangetroffen. Een 27-jarige man uit 's-Heerenberg.

Sporen van botsing te zien op boom

Op de boom die rechts van het pad staat, zijn sporen te zien van de botsing: delen van de schors zijn verdwenen.

Onduidelijk is hoe lang het slachtoffer al in het bos heeft gelegen. Ook dat wordt onderzocht.





De politie had de locatie ruim afgezet voor onderzoek naar het incident. Mountainbikers konden lange tijd geen gebruik maken van de route, wandelaars konden om de plek heen lopen. Kort na het middaguur is het zandpad weer vrijgegeven.

De plek in het bos waar de motorrijder verongelukte in het bos bij Braamt.

De VOA is bezig met onderzoek in het bos na de vondst van een dode motorrijder in Braamt. De weg door het bos bij Braamt is afgesloten rond de locatie waar de omgekomen 27-jarige motorrijder is aangetroffen.