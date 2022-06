‘Politie vindt geen hard bewijs voor ‘needle spiking’ bij onderzoek’

,,In geen enkel geval is aangetoond dat er daadwerkelijk een stof is geïnjecteerd’’, concludeert de woordvoerder.

Festival Den Haag

Het afgelopen weekeinde zou een bezoekster van het festival Den Haag Outdoor nog met een naald in haar been zijn geprikt. De politie wist een verdachte van 31 jaar aan te houden. Ook zou er een naald zijn gevonden. De politie, die de melding ‘uiterst serieus’ zegt te nemen, kan ook in dit geval echter niet bevestigen of het om ‘needle spiking’ ging en of de verdachte man inderdaad in het bezit was van een naald.