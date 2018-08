Politie vindt wapens in onderzoek naar moord op broer kroongetuige

Die 32-jarige man is donderdag door de rechter-commissaris voor zeker twee weken in bewaring gesteld. Hij was in het onderzoek naar de liquidatie van B. naar voren gekomen als degene die de gebruikte wapens zou hebben geleverd.



Zwijgrecht

Daar heeft de politie niet voldoende bewijs voor kunnen vinden, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. Te meer omdat de verdachte gedurende het politieonderzoek gebruik heeft gemaakt van zijn zwijgrecht. Wat voor soort wapens en munitie bij hem thuis zijn aangetroffen, wil een OM-woordvoerder niet zeggen.



Die sanctie is hem opgelegd om de verdenking van het bezit van de twee wapens. Of het Openbaar Ministerie nog steeds aanknopingspunten ziet wat betreft zijn betrokkenheid bij de geruchtmakende liquidatie in maart wil een woordvoerder niet zeggen. Justitie wil met het bekendmaken van zijn detentie "laten zien hoe het gelopen is".



Reduan B. werd op 29 maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord op brute wijze doodgeschoten. In juni bekende Shurandy S. uit Hilversum de moord te hebben gepleegd. Hij zit sindsdien vast.



G.

De situatie van de 32-jarige IJsselsteiner vertoont overeenkomsten met die van Gwensley G. (34). In het onderzoek naar de moord op Reduan B. werd een pistoolmitrailleur gevonden waar G's vingerafdruk op zat. Dat vond de rechter te mager als bewijs voor zijn betrokkenheid.



G. werd wel veroordeeld voor het bezit van wapens die bij hem thuis werden aangetroffen.