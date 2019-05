Politie vraagt hulp publiek na aanval hond op koe: ‘Het was verschrikkelijk om te zien’

Even na 16.00 uur viel een pitt-bull achtige bruine hond een jonge koe aan. Dit gebeurde ter hoogte van de doorsteek naar de Stadsblokkenweg. Verschillende wandelaars waren getuige van de aanval. ,,Die hond hing aan de keel van die koe. Het was verschrikkelijk om te zien” aldus een vrouw die haar hond op de dijk uit liet. ,,Hij bleef bijten en toen hij die koe bij de keel vast had, liet hij niet los.”



De politie is op zoek naar een jongeman (de eigenaar van de hond) met wit shirt en bruine broek. Hij ongeveer 1,75 meter lang.



Het vermoeden is dat de hond en zijn baasje uit Malburgen-Oost komen. Een veearts heeft de wonden van de koe gehecht. ,,Het is heel erg, maar ik ben blij dat hij deze koe te pakken heeft gehad. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als de hond een kleine andere hond gepakt had of nog erger een kind. Dan was het verschrikkelijk afgelopen”, zegt de veearts.