Politie vraagt via Opsporing Verzocht om tips over neergeschoten wolf

In eerste instantie werd gedacht dat het dier aangereden was. Na onderzoek bleek dat het dier is beschoten. De wolf, met de naam GW1490m, leefde op en rond natuurgebied Planken Wambuis bij Ede. Het dier is mogelijk ook ergens daar in de buurt beschoten en later in Stroe neergelegd. Daar waren ze overigens niet rouwig om de neergeschoten wolf.

In Opsporing Verzocht, dat om 21.20 uur begint op NPO 1, vraagt de politie naar tips van mensen die mogelijk iets hebben gezien of gehoord dat met de dood van de wolf te maken heeft gehad. ,,Er zijn natuurliefhebbers die soms meer dan honderd keer op pad gaan om een wolf te zien, en die dat niet lukt. Dit dier lijkt heel doelbewust neergeschoten; de schutter moet dus heel veel moeite hebben gedaan om op de wolf te kunnen schieten", zegt politiewoordvoerder Jop Heinen.

16.000 euro voor gouden tip

Milieuactiegroep De Faunabescherming liet eerder weten 16.000 euro over te hebben voor de gouden tip die leidt tot duidelijkheid over het doodschieten van de wolf. De beloning is volgens de groep het hoogste tipgeld ooit voor het oplossen van een jachtmisdrijf.

Naast wolf GW1490m zijn er in Nederland nog vijf andere dode wolven gevonden. Zij kwamen allen door een aanrijding om het leven. In 2013 werd langs de weg in Luttelgeest een dode wolf gevonden met, zo bleek later, twee kleine kogelgaten in het lijf. Na onderzoek bleek dat de wolf in Oost-Europa was gedood en vervolgens naar Nederland vervoerd.

Twintigtal wolven

In Gelderland leven ongeveer tussen de 15 en 20 wolven. De leefgebieden bevinden zich op de Noord-, Midden- en de Zuidwest-Veluwe.

