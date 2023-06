Politie werd verrast door kritiek na promotie veroordeelde agent: hoe kon het zover komen?

Tiener die verongeluk­te op spoorbrug is net geslaagde examenleer­ling: school in shock

De 17-jarige jongen uit het Gelderse Renkum die woensdagavond laat is verongelukt op de spoorbrug bij de Rosandepolder in Oosterbeek, had net te horen gekregen dat hij geslaagd was voor zijn havo-eindexamen op het Dorenweerd College in Doorwerth. De school is in shock.