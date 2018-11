Politie wil vingerafdrukken van asielzoekers om meer misdaden op te lossen

Zo kunnen volgens John Riemen, hoofd van het centrum voor biometrie van de Nationale Politie, meer woninginbraken, winkeldiefstallen en overvallen worden opgelost. Hij pleit voor soepeler toegang in Trouw. De reacties op het voorstel zijn verdeeld.



Tot 2002 mocht de politie standaard kijken in die databank. ,,Dat leverde maar liefst een derde van alle matches op", zegt Riemen. Er kwam een eind aan door de Wet bescherming persoonsgegevens. Hij noemt het ,,frustrerend om niet in een database te mogen zoeken die zaken kan oplossen.”

Vreemdelingendatabank

In 2003 kwam er een opvolger, de huidige Vreemdelingendatabank. Daarin zit de informatie van 7 miljoen, waaronder 700.000 vingerafdrukkenset, van niet-Nederlanders zoals expats en asielzoekers. Alleen onder strenge voorwaarden krijgt de politie hier via Justitie toegang toe.



Het vermoeden van betrokkenheid bij een misdrijf is een van de voorwaarden. Maar bij veel zaken, zoals woninginbraken, is aan een vingerafdruk niet te zien of het een vreemdeling betreft. Ze doen zich voor als asielzoeker maar zijn terreurverdachten, criminelen die komen om te roven of jihadstrijders, aldus Riemen.

‘Serieus kijken naar mogelijkheid’