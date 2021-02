Politie Zeeland vindt opnieuw lichaamsdelen, waarschijnlijk van Ichelle (29)

De vandaag gevonden lichaamsdelen zijn gevonden in het Uitwateringskanaal bij het Zeeuwse toeristenstadje Sluis, niet ver van de plek waar dinsdag 16 februari al een deel van het lichaam van Ichelle werd aangetroffen. Eerder vandaag maakte de politie bekend dat het lichaam niet compleet was en dat er verder werd gezocht. Ichelle werd al sinds half december vermist. Vrijdag zal sectie worden verricht op de nieuw gevonden lichaamsdelen om zeker te weten of ze van Ichelle zijn. De familie is vanavond ingelicht over de vondst.

Anderhalve week geleden werd de 44-jarige Vlaamse Sandra H. opgepakt. Inmiddels wordt zij verdacht van moord dan wel doodslag. Met haar arrestatie kwam de vermissingszaak van Ichelle in een stroomversnelling. Via sporen op Sandra's auto wist de politie waar ongeveer gezocht moest worden, met resultaat. Het lichaam van Ichelle werd dinsdag gevonden, maar was niet compleet. Vandaag ging de zoektocht daarom verder.

Spiritueel

Ichelle runde een winkel in kledingreparatie in Oostburg. Hoewel ze al sinds december vermist werd kwam deze maand pas Sandra H. in beeld, die twee panden verderop een winkel in spirituele spullen runt, ‘Het Spirituele Huisje Lotus’. In die winkel ontdekte de politie sporen van een misdrijf waarna Sandra H. werd aangehouden. Haar auto bracht de politie vervolgens op het spoor van Ichelle. Duidelijk is dat beide vrouwen elkaar kenden. Sandra is van Belgische komaf maar verhuisde enkele jaren geleden met haar gezin naar Zeeuws-Vlaanderen.

Advocaat Pieter van de Kerkhof van Sandra H. zegt dat zijn cliënte ‘een ontkennende verdachte is’. ,,Maar ze heeft wél een verklaring afgelegd, het is dus niet dat zo dat ze alleen maar zwijgt,” verduidelijkt Van de Kerkhof, die er meteen achteraan zegt dat hij er verder niets over gaat zeggen.

Wát Sandra dan precies ontkent, laat Van de Kerkhof in het midden. Het kan dus zijn dat Sandra H. wel iets heeft verklaard over de periode dat Ichelle was vermist.

Duidelijk is ook dat het lichaam van Ichelle niet al maanden ‘maar pas enkele weken’ in het water lag, zegt de politie. Of ze dan ook ‘pas’ enkele weken geleden is overleden, is nog onduidelijk. De sectie die deze week op het lichaam van Ichelle is verricht, kan daar wellicht uitsluitsel over geven.

Volledig scherm Ichelle van de Velde. © Privéfoto