Politie zet zich ook buiten Nederland schrap voor WK-wedstrijd Marokko - Spanje

Niet alleen de Nederlandse politie heeft extra maatregelen genomen om ongeregeldheden te voorkomen voor de wedstrijd van Marokko tegen Spanje. Ook in andere Europese steden zet de politie zich schrap, na de eerdere ervaringen in Nederland.

Marokko en Spanje strijden dinsdagmiddag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinale op het WK in Qatar. Eerder liep de viering van de overwinningen van Marokko uit op rellen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. In Den Haag is de politie daar nu ‘nog zichtbaarder aanwezig’ op plekken waar onrust wordt verwacht en in Amsterdam zijn drie plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Amsterdam heeft wederom het Mercatorplein in West en Plein ‘40-‘45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan-West in Nieuw-West aangewezen als veiligheidsrisicogebieden, waardoor de politie iedereen preventief mag fouilleren. Ook staat weer een waterkanon paraat en werkt de politie in de hoofdstad samen met jongerenwerkers, straatcoaches en buurtvaders en -moeders. ‘Er is ruimte voor eventuele spontane feesten op straat’, zo laat de gemeente weten. Maar openbare ordeverstoringen worden niet getolereerd.

‘Straten verdedigen’

Niet alleen in Nederlandse steden is de politie in verhoogde staat van paraatheid, dat zijn agenten ook in Spanje. Het land telt meer dan 870.000 Marokkanen en de politie is bezorgd na het zien van de beelden van rellen in België en Nederland na wedstrijden waarin het Marokkaanse elftal aantrad. Bovendien wekken berichten op sociale media bezorgdheid.

Extreemrechtse splintergroepen hebben opgeroepen in verscheidene steden de straat op te gaan om ‘de straten te verdedigen’. Het zou vooral gaan om oproepen in Madrid, Sevilla en Valencia.

Plunderen

Ook in verscheidene Belgische steden wordt gevreesd voor nieuwe rellen rond de komende wedstrijd van Marokko. Op sociale media doen oproepen de ronde om rond de achtstefinalewedstrijd dinsdag opnieuw in Antwerpen de straat op te gaan en bijvoorbeeld winkels te plunderen, zegt de Antwerpse politie. De politie zet bemiddelingsteams in om mensen daarvan te weerhouden. ,,Het spreekt voor zich dat wij zichtbaar en minder zichtbaar aanwezig gaan zijn in het straatbeeld”, zegt een woordvoerder op de Vlaamse Radio 1.

Ouders doen wel hun best om hun kinderen thuis te houden, constateert de politie verheugd. ,,Dat buurtvaders en ouders de kant van de politie kiezen is een opsteker voor ons”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns tegen omroep VRT.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: