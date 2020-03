Politie zoekt inzittenden BMW na schoten tijdens verkeersruzie in Katwijk

Beschuldig­de fokker diep bedroefd na storm van kritiek: ‘Dit was niet met opzet, ik hou van honden’

6 maart Hondenfokker Dora Engelen uit Raalte zit vol berouw. Nadat een vrouw een ‘ongezonde’ Franse bulldog-puppy bij haar kocht en daar op Facebook haar gal over spuwde, kreeg Engelen een storm aan kritiek over zich heen. Dat raakt haar intens. ‘Dit is niet met opzet gebeurd, het spijt me zo erg.’