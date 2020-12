Politie zoekt met helikopter naar 'jongen van 7 jaar oud': 'Hij werd aangesproken en verdween toen in bosjes’

Experts boos over uitblijven vitamine D-advies: ‘Alsof het niks interes­seert dat mensen dood gaan’

26 december Een grote groep gerenommeerde experts is boos over de afwachtende houding van de overheid over vitamine D. Zij willen dat mensen uit voorzorg vitamine D gaan slikken tegen corona. Steeds meer studies tonen volgens hen aan dat vitamine D ervoor kan zorgen dat de kans dat je corona krijgt kleiner is en dat de infectie milder verloopt. ,,Alsof het ons niks interesseert dat intussen mensen dood gaan.’’